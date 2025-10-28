21:18
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Общество

Илон Маск запустил Grokipedia — альтернативу «Википедии»

В «Грокипедии» Маска, разработанной его компанией xAI, пока доступно более 800 тысяч англоязычных статей. «Википедия» на сегодняшний день насчитывает более семи миллионов статей, пишет Meduza.

Стартовая страница Grokipedia представляет собой строку поиска. Оформление статей с информацией похоже на страницы в «Википедии».

Некоторые статьи в Grokipedia основаны на статьях из «Википедии», подчеркивает издание. На некоторых из них есть приписка: «Контент адаптирован из «Википедии»». Некоторые из страниц (например, статья о PlayStation 5) практически идентичны размещенным в «Википедии».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348884/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
Илон Маск анонсировал выход бета-версии альтернативы «Википедии» «Грокипедия»
Кыргызстанцев приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Вики любит Землю»
«Википедия» осуществила первый масштабный редизайн за 10 лет
Википедию планируют наполнить историями успешных женщин Кыргызстана
Впервые за последние десять лет Википедия обновляет дизайн
Китай полностью заблокировал «Википедию»
Wikipedia объявила войну фейковым новостям
Википедия включила кыргызстанца в список 15 лучших авторов
Популярные новости
ГКНБ в&nbsp;Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
У&nbsp;каждого пятого ребенка в&nbsp;Кыргызстане повышен уровень свинца в&nbsp;крови&nbsp;&mdash; анализ У каждого пятого ребенка в Кыргызстане повышен уровень свинца в крови — анализ
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
В&nbsp;Бишкеке выявили &laquo;антикино&raquo;: посетители занимались аморальными делами В Бишкеке выявили «антикино»: посетители занимались аморальными делами
Бизнес
Узбекистан и&nbsp;США усиливают экономическое и&nbsp;гуманитарное партнерство Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное партнерство
Выиграйте поездку на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катар вместе с&nbsp;BAKAI Выиграйте поездку на UFC Fight Night в Катар вместе с BAKAI
MEGA и&nbsp;Минприроды КР&nbsp;подписали меморандум о&nbsp;цифровом сотрудничестве MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве
Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из&nbsp;Кыргызстана Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из Кыргызстана
28 октября, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 октября: ожидаются дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 октября: ожидаются д...
20:48
Илон Маск запустил Grokipedia — альтернативу «Википедии»
20:26
Мэрия Бишкека опровергает информацию о майнинг-ферме в спецшколе № 22
20:10
Пять претендентов снялись с парламентской гонки — ЦИК
20:04
В городе Ош пройдет международный турнир по футболу