В «Грокипедии» Маска, разработанной его компанией xAI, пока доступно более 800 тысяч англоязычных статей. «Википедия» на сегодняшний день насчитывает более семи миллионов статей, пишет Meduza.

Стартовая страница Grokipedia представляет собой строку поиска. Оформление статей с информацией похоже на страницы в «Википедии».

Некоторые статьи в Grokipedia основаны на статьях из «Википедии», подчеркивает издание. На некоторых из них есть приписка: «Контент адаптирован из «Википедии»». Некоторые из страниц (например, статья о PlayStation 5) практически идентичны размещенным в «Википедии».