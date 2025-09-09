После массовых протестов власти Непала отменили блокировку соцсетей, сообщает Press Trust of India.

Правительство сняло запрет на пользование социальными сетями после того, как тысячи молодых граждан устроили акции протеста на улицах Катманду.

5 сентября власти Непала заблокировали в стране многие социальные сети, заявив, что платформы нарушили новые правила регистрации. В ответ тысячи молодых людей вышли митинговать.

Чиновники провели экстренное заседание вечером 8 сентября и распорядились возобновить работу социальных сетей в стране «в соответствии с требованиями «поколения Z», которое возглавило массовый протест перед зданием парламента в центре Катманду», говорится в сообщении.

Ранее под ограничения попали онлайн-платформы и соцсети YouTube, X (бывший Twitter), Reddit, LinkedIn, а также WhatsApp, Facebook, Instagram.

В результате беспорядков, по официальным данным, погибли не менее 19 человек, более 300 были ранены. Глава МВД Непала ушел в отставку на фоне протестов против блокировки соцсетей.

Напомним, на улицы вышла молодежь с лозунгом «Запретите коррупцию, а не социальные сети».