Илон Маск анонсировал выход бета-версии альтернативы «Википедии». «Грокипедия» выйдет через две недели, написал он в своем аккаунте в Х.

Основатель компаний Tesla и SpaceX запускает альтернативную интернет-энциклопедию «Грокипедия», функционирующую на основе искусственного интеллекта Grok. Он подчеркнул, что новая платформа будет «значительно лучше, чем имеющаяся энциклопедия, и будет доступна всем пользователям без ограничений».

В 2024 году Илон Маск обвинил основателей «Википедии» в политической ангажированности и предложил заплатить $1 миллиард для ее переименования в «Членпедию» (Dickipedia).

По его словам, в отличие от традиционной «Википедии», «Грокипедия» должна стать «энциклопедией истины» — системой, которая автоматически анализирует тексты, проверяет достоверность фактов и помечает материалы как «верные», «частично верные» или «ложные».