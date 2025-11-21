Instagram начнет блокировать аккаунты австралийских подростков. В Австралии детям до 16 лет заблокируют аккаунты из-за нового закона.

«Подростков в Австралии, использующим Instagram, Facebook и Threads, уже начали уведомлять о том, что их аккаунты будут закрыты в преддверии вступления в силу закона, запрещающего социальные сети для детей младше 16 лет.

Компания Meta, владеющая этими платформами, сообщила, что с 4 декабря начнет рассылать уведомления пользователям, которых она считает в возрасте от 13 до 15 лет.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы к 10 декабря удалить всех пользователей, которым, как мы понимаем, меньше 16 лет, однако соблюдение закона будет многоэтапным процессом», — заявил вице-президент и руководитель отдела безопасности компании Meta Антигона Дэвис.

Запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет вступает в силу 10 декабря. Он затрагивает ряд платформ, включая TikTok, YouTube, X и Reddit.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что этот «ведущий в мире» запрет направлен на то, чтобы «позволить детям быть детьми». Meta и другие компании выступают против этой меры, но заявили, что будут ее соблюдать.