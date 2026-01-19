10:04
Иран планирует навсегда отказаться от глобального интернета — Filterwatch

Иран планирует навсегда отказаться от глобального интернета. Об этом говорится в отчете Filterwatch, сообщает The Guardian.

Утверждается, что неограниченный онлайн-доступ будет «привилегией правительства», предоставляемой только лицам, проверенным властями.

По словам иранских активистов за цифровые права, Иран планирует навсегда отказаться от глобального Интернета, разрешив подключаться к интернету только лицам, прошедшим проверку со стороны властей. Находиться в Сети смогут только чиновники, силовики и другие лица, получившие одобрение от власти.

Остальным жителям страны разрешат выходить лишь в национальный интернет — внутреннюю сеть, которая работает отдельно от остального мира и контролируется государством. Активисты утверждают, что власти уже дают понять: свободный доступ в интернет не вернется после 2026 года.

Напомним, на фоне протестов Тегеран полностью отключил доступ в интернет. Он не работает уже более 10 дней. Это самое длительное отключение в современной истории.
