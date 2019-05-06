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Техноблог

NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Фото NASA. Фрагмент фотографии Вселенной

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографию с более 256 тысячами галактик. Оно стало наиболее детальным изображением Вселенной, сообщил сайт NASA.

Фотография представляет собой мозаику и состоит из более чем 7,5 тысячи снимков, сделанных телескопом «Хаббл» на протяжении 16 лет работы. В частности, на изображении можно увидеть галактики, которые родились спустя всего 500 миллионов лет после Большого взрыва.

Фотография занимает более четверти терабайта, открыть стандартными программами ее нельзя. Оценить масштаб изображения можно лишь на коротком видео, опубликованном NASA.
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