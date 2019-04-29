Странное существо обнаружили в самой глубокой части Индийского океана

Необычное создание обнаружили в Зондском желобе. Это одна из самых глубоких частей Индийского океана, глубина в некоторых местах достигает 8 километров , сообщил портал @hi-tech.

Глубоководный «воздушный шарик» сфотографировали участники экспедиции Five Deeps, цель которой — побывать в самых глубоких местах всех мировых океанов.

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«Мы пересматривали наши видео и увидели, как эта штука выплыла из тьмы, — говорит Алан Джеймисон, руководитель экспедиции. — Она дрейфовала прямо на камеру».

Алан Джеймисон перелопатил кучу исследований и литературы, чтобы понять, кого он увидел. В какой-то момент ученый предположил, что увидел оболочника, или асцидию, — морское беспозвоночное. Асцидии на стадии личинки свободно плавают в толще воды, а взрослые особи прикрепляются на камнях.

Однако ученый утверждает, что ряд различий не позволяет однозначно определить странное существо как асцидию. По его словам, высока вероятность, что удалось открыть новый вид.

Алан Джеймисон предполагает, что при помощи длинного хвоста существо прикрепляется ко дну во время сейсмической активности в глубинах океана.