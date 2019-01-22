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Шиньон Трампа. Найденное в Австралии загадочное существо позабавило интернет

Фото twitter.com/@DavidJones_now

На одном из пляжей в Новом Южном Уэльсе в Австралии местные жители обнаружили загадочное существо, фотографии которого разместили в интернете. После пользователи начали гадать, кто это, и шутить по поводу внешнего вида находки, сообщили «Известия».

По словам очевидцев, обнаруженное существо горчичного цвета, похоже на желе и снизу покрыто маленькими волосками. 

Странное существо, похожее на шиньон Дональда Трампа, моется на пляже.

Twitter
Однако вскоре специалистам определили загадочного обитателя пляжа. По словам менеджера Центра морских исследований Сапфир-Кост Керрин Вуд, найденное нечто — верхняя часть медузы вида jelly blubber.

Фото из интернета. Так выглядит медуза вида jelly blubber

Jelly Blubber — вид медуз, встречающийся в прибрежных районах Индийского и Тихого океанов. Часто на восточном побережье Австралии. Питается планктоном, мелкой рыбой и некоторыми ракообразными. Вырастают до 30–45 сантиметров в диаметре. Их укус болезненный, но не представляет серьезной опасности для человека.
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