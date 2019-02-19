00:49
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

В США профессор нашел на чердаке раритетный компьютер возрастом более 30 лет

Профессор юриспруденции Фордхемского университета Джон Пфафф обнаружил на чердаке семейного дома компьютер Mac, которому больше 30 лет. И старичок работает, сообщил портал @hi-tech.

«Бог. Ты. Мой. Apple второй серии. У моих родителей на чердаке. Несколько десятилетий. И работает», — написал Джон Пфафф в Twitter.

Mac не просто работал, но и предложил профессору поиграть в сохраненную игру — Adventureland.

Также на компьютере обнаружились несколько других игр — «Нейромант» по мотивам одноименного романа Уильяма Гибсона и спортивный симулятор «Олимпийский декатлон».

«Мне снова 10 лет», — радостно написал о находках профессор. Кроме того, он нашел трогательное напоминание о недавно ушедшем отце — рабочие письма, которые тот писал на компьютере.

Твиты профессора вызвали шквал ностальгических комментариев. Пользователи наперебой вспоминали, как играли в «Декатлон» и начали читать фантастику под влиянием «Нейроманта».

Джон Пфафф с гордостью заключил: «Мое с женой рубилово в Super Mario на Nintendo Switch раньше казалось детям старомодным. Теперь понятие старомодного в нашей семье немного сдвинулось».
Ссылка:
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
На 27 школьников в Кыргызстане всего один компьютер
«Гарнитуру» чтения мыслей и общения с компьютерами напрямую разработали в США
Рейтинг самых надежных компьютеров составили сотрудники компании по ремонту
Электронные истории болезни вводят в больницах. Покупают десятки компьютеров
Для школ Кыргызстана купят компьютеры на 30 миллионов сомов
Необычный компьютерный вирус вынуждал жертв играть в сложную японскую игру
Для судов Кыргызстана купят 700 компьютеров и 60 ноутбуков
Популярные новости
Любители iPhone назвали самый лучший гаджет Apple Любители iPhone назвали самый лучший гаджет Apple
По&nbsp;скорости мобильного интернета Кыргызстан между Эфиопией и&nbsp;Пакистаном По скорости мобильного интернета Кыргызстан между Эфиопией и Пакистаном
Ах, находка! Шоколадная монетка оказалась золотым украшением возрастом 1&nbsp;500 лет Ах, находка! Шоколадная монетка оказалась золотым украшением возрастом 1 500 лет
В&nbsp;Италии безопасные столбы защитят уткнувшихся в&nbsp;смартфоны людей В Италии безопасные столбы защитят уткнувшихся в смартфоны людей
Бизнес
О! улучшил работу 4G&nbsp;в&nbsp;Чуйской области: введено более 140 новых баз LTE О! улучшил работу 4G в Чуйской области: введено более 140 новых баз LTE
Услуги Lalafo теперь можно оплатить в&nbsp;терминалах системы &laquo;Асиснур&raquo; Услуги Lalafo теперь можно оплатить в терминалах системы «Асиснур»
Четыре способа быстро оплатить штрафы с&nbsp;помощью &laquo;Росинбанка&raquo; Четыре способа быстро оплатить штрафы с помощью «Росинбанка»
&laquo;Бакай Банк&raquo; снизил процентные ставки на&nbsp;бизнес и&nbsp;агрокредиты на&nbsp;3&nbsp;процента «Бакай Банк» снизил процентные ставки на бизнес и агрокредиты на 3 процента