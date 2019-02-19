В США профессор нашел на чердаке раритетный компьютер возрастом более 30 лет

Профессор юриспруденции Фордхемского университета Джон Пфафф обнаружил на чердаке семейного дома компьютер Mac, которому больше 30 лет. И старичок работает, сообщил портал @hi-tech.

«Бог. Ты. Мой. Apple второй серии. У моих родителей на чердаке. Несколько десятилетий. И работает», — написал Джон Пфафф в Twitter.

Mac не просто работал, но и предложил профессору поиграть в сохраненную игру — Adventureland.

Также на компьютере обнаружились несколько других игр — «Нейромант» по мотивам одноименного романа Уильяма Гибсона и спортивный симулятор «Олимпийский декатлон».

«Мне снова 10 лет», — радостно написал о находках профессор. Кроме того, он нашел трогательное напоминание о недавно ушедшем отце — рабочие письма, которые тот писал на компьютере.

Твиты профессора вызвали шквал ностальгических комментариев. Пользователи наперебой вспоминали, как играли в «Декатлон» и начали читать фантастику под влиянием «Нейроманта».

Джон Пфафф с гордостью заключил: «Мое с женой рубилово в Super Mario на Nintendo Switch раньше казалось детям старомодным. Теперь понятие старомодного в нашей семье немного сдвинулось».