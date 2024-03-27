В Кыргызстане намерены запустить сборку ноутбуков и планшетов «Билим» и «Илим»

ОсОО «Кыргызэлектроника» намерено запустить процесс сборки ноутбуков, хромбуков и планшетов под брендами «Билим» и «Илим» на базе собственного производства. Об этом сообщили в ОАО «Кыргызиндустрия».

Предприятие уже получило тестовые образцы электронных вычислительных машин и оборудования известной китайской компании Clovertek Industries, которая производит комплектующие для ноутбуков, планшетов по заказу многих мировых брендов, таких как Acer, Lenovo.

«Это позволит гражданам Кыргызстана, в том числе ученикам и студентам, приобретать качественные ноутбуки, хромбуки и планшеты по доступным ценам», — сказали в организации.

Отметим, что ОсОО «Кыргызэлектроника» является дочерним предприятием ОАО «Кыргызиндустрия».