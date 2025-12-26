Кыргызстан будет производить системные блоки для персональных компьютеров. Об этом журналистам сообщил торговый представитель России в Кыргызстане Айнур Саманов.

По его словам, российские инвестиции сосредоточены на стратегических отраслях, одной из которых остается энергетика. Он напомнил, что реализуются проекты по строительству Куланакской ГЭС мощностью 100 мегаватт в Нарынской области, ветропарка мощностью 100 мегаватт на территории Иссык-Кульской области и солнечной электростанции в селе Тору-Айгыр мощностью 300 мегаватт.

Ранее сообщалось о совместном кооперационном проекте, который получил льготное финансирование, одобренное Евразийской экономической комиссией.

«Это первый кыргызстанский проект, который был одобрен комиссией. Планируется производство системных блоков для персональных компьютеров. В нем участвуют Россия, Беларусь и Кыргызстан», — сказал Айнур Саманов.

Напомним, этот проект реализуется российской компанией «Бештау Электроникс» совместно с ООО «Неро Электроникс» из Беларуси и ООО «Кыргызэлектроника» из Кыргызстана. Он направлен на производство системных блоков персональных компьютеров.