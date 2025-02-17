Для госучреждений Минфин намерен закупить компьютеры на 60 миллионов сомов

Для госучреждений Минфин намерен закупить компьютеры почти на 60 миллионов сомов. Государственное учреждение «Центр закупок» при ведомстве объявило тендер на 59 миллионов 630 тысяч сомов. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Закупка проводится в стандартном формате с использованием запроса котировок с квалификационными требованиями. Срок действия предложений поставщиков — 45 дней.

В Минфине указали, кому предназначена техника:

Кыргызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева — 80 персональных компьютеров на 6,56 миллиона сомов;

Центр общей врачебной практики Московского района Чуйской области — 100 персональных компьютеров на 5,5 миллиона сомов;

департамент образования мэрии Бишкека — 90 настольных компьютеров на 3,9 миллиона сомов;

Верховный суд — 60 персональных компьютеров на 2,3 миллиона сомов;

Национальная телерадиовещательная корпорация — 50 персональных компьютеров на 2 миллиона сомов.

Ранее Минфин объявлял тендер на приобретение принтеров на 26 миллионов сомов, которые также планируется передать госучреждениям.