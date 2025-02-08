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Общество

Минздраву Кыргызстана передали моноблоки для модернизации первичной медпомощи

Для внедрения информационной системы iEMDOO ЮНИСЕФ передал Министерству здравоохранения Кыргызской Республики 507 моноблоков. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Система iEMDOO цифровизирует программу иммунизации на уровне первичной медико-санитарной помощи, улучшит персонифицированный учет и повысит охват вакцинации среди детей. С ее помощью планируется модернизировать первичную медицинскую помощь и развить цифровые технологии в здравоохранении страны.

Представитель ЮНИСЕФ Самман Тапа отметил важность сотрудничества организации с Минздравом КР для улучшения здоровья, развития и благополучия детей в республике.

«Система iEMDOO представляет собой значительное продвижение в цифровизации медицинских услуг в Кыргызстане. Полностью цифровизируя регистрацию вакцинации, система снижает административную нагрузку на медицинских работников, позволяя им больше сосредоточиться на уходе за пациентами и легко отслеживать пропущенных детей и население в рамках профилактических мероприятий общественного здравоохранения», — сказал он.

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев отметил вклад ЮНИСЕФ в развитие здравоохранения страны.

«Только в прошлом году мы получили значительную помощь в размере около $3 миллионов. Особенно ценен вклад ЮНИСЕФ в цифровизацию системы иммунизации, что было критически важно во время пандемии COVID-19. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное партнерство, в том числе в вопросах технической поддержки и экспертной помощи», — подчеркнул он.

Отмечается, что в 2025-м планируется полный переход на цифровое ведение учета процесса иммунизации. Для этого потребуется оцифровать все существующие журналы и учетные формы, а также внедрить систему iEMDOO в 1 тысячу 750 прививочных пунктов по всей республике.

Моноблоки — это устройства, где процессор, экран и другие части объединены в одном блоке. Удобны для использования простейших задач и транспортировки.

Устройства предоставлены в рамках усилий ЮНИСЕФ при поддержке ГАВИ (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации). Также организации предоставили 117 компьютеров для другой информационной системы в родильных домах, более 9 тысяч 500 единиц средств индивидуальной защиты и 26 внедорожников для транспортировки вакцин Минздраву.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319290/
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