Закупить суперкомпьютеры для развития ИИ в Кыргызстане планирует Минцифры

Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызстана объявило о закупке высокопроизводительных вычислительных комплексов (суперкомпьютеров). Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечается, цель закупки — создание инфраструктуры для развития технологий искусственного интеллекта в стране.

Информация о тендере размещена на веб-портале государственных закупок http://www.zakupki.gov.kg, объявление № 250722516078236.

Вскрытие конкурсных предложений запланировано на 6 августа.

На закупку вычислительных комплексов, судя по объявлению, заложена сумма в 215 миллионов 685 тысяч сомов.

Данная инициатива направлена на ускорение цифровой трансформации и укрепление научно-технического потенциала республики, подчеркнули в Минцифры.