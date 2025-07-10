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Общество

На оснащение районных отделов образования в КР выделено 57 миллионов сомов

Из республиканского бюджета выделено 57 миллионов сомов на оснащение районных и городских отделов образования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения.

По ее данным, эти средства будут направлены на приобретение мебели и компьютерной техники. Все закупки будут осуществляться через департамент государственных закупок при Министерстве финансов.

Министр Догдуркуль Кендирбаева подчеркнула, что поддержка направлена на цифровизацию работы отделов образования, а также на улучшение условий труда в рамках перехода к 12-летней модели школьного образования. Она напомнила местным руководителям о необходимости строго соблюдать финансовую дисциплину, а также рационально и целенаправленно использовать бюджетные средства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335761/
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