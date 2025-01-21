Влияние ИИ. Мировой рынок компьютеров в 2024 году вырос всего на 1,3 процента

Аналитики компании Gartner оценили влияние искусственного интеллекта (ИИ) на рынок персональных компьютеров (ПК). Отчет размещен на сайте организации.

Специалисты подсчитали, что за 2024 год мировой рынок компьютеров вырос всего на 1,3 процента. При этом аналитики положительно оценили этот тренд, отметив, что 2023-й стал самым слабым годом по продажам ПК за последние десять лет.

Изначально считалось, что после выхода компьютеров с поддержкой ИИ продажи резко вырастут, но этого не случилось. Специалисты Gartner заявили, что новые технологии не вызвали всплеска интереса у аудитории. Отчасти это связано с тем, что устройства с ИИ-функциями стоят слишком дорого.

Лидером глобального рынка компьютеров за прошедший год назвали Lenovo — китайский производитель отгрузил 62,5 миллиона устройства и получил долю 25,5 процента.

На второй позиции с 53 миллионами компьютеров оказалась HP, которая завоевала долю 21,6 процента.

Третьим крупнейшим производителем стал Dell, отгрузивший 39,4 миллиона компьютеров и занявший долю 16 процентов. Всего за год на рынок поступило 245,3 миллиона ПК.