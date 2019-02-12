Пять самых надежных кроссоверов в мире выбрали американские эксперты

Американские эксперты Национального института безопасности дорожного движения (NHTSA) и Страхового института дорожной безопасности (IIHS) обнародовали рейтинг автомобилей с самыми надежными электронными системами помощи водителю. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

На первом месте кроссовер Volvo XC90. «Швед» получил наибольшее количество баллов за фирменную систему экстренного торможения, работающую не только четко и оперативно, но и учитывающую множество факторов (в том числе траекторию движения велосипедистов и пешеходов). Делает она это без скидок на погодные условия и темное время суток.

Фото пресс-службы Mercedes-Benz. Кроссовер Mercedes-Benz GLE

Второе место — у Mercedes-Benz GLE с передовой системой полуавтономного управления. «Умная» электроника умеет уверенно поддерживать фронтальный и боковой интервалы, а также определяет в потоке спецтранспорт (например, автомобили скорой помощи) и уступает ему дорогу.

Фото Виктора Смеюхи. Кроссовер Lexus RX L

Третье место кроссоверу Lexus RX обеспечила передовая функция мониторинга усталости водителя, постоянно анализирующая манеру езды по целому ряду признаков и, соответственно, четко выявляющая признаки усталости.

Фото Рената Закиева/РГ. Кроссовер Audi Q7 второго поколения

На четвертой позиции — кроссовер Audi Q7, способный анализировать ситуацию на дороге благодаря системе Audi Pre Sense City, а в случае бездействия водителя активировать экстренное торможение.

Фото пресс-службы Acura. Кроссовер Acura MDX

Замыкает рейтинг Acura MDX, оцененная экспертами за технологию AcuraWatch, в состав которой входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и предотвращения выезда на обочину.