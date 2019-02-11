Ежегодно в мире на свалки отправляют бытовую технику на $60 миллиардов

В 2018 году мировой объем электронных отходов (выброшенная электроника и бытовая техника) достиг 48,5 миллиона тонн. Лишь 20 процентов такого мусора перерабатывают, что является большой проблемой для экономики и экологии, пишет издание «Коммерсант».

На Всемирном экономическом форуме в Давосе был представлен доклад «Новое видение электроники, время для перезагрузки». Он посвящен проблеме растущего количества электронных отходов. К ним относятся разные электронные и электрические устройства: от тостеров и пылесосов до смартфонов и ноутбуков.

По подсчетам авторов доклада, в 2016 году объем электронных отходов в мире составил 44,7 миллиона тонн, что сравнимо с весом 125 тысяч самолетов Boeing 747 или 4,5 тысячи Эйфелевых башен.

В 2018 году он достиг уже 48,5 миллиона тонн. К 2050-му может вырасти в разы: по худшему из сценариев, прогнозируемых Университетом ООН в Вене, — до 120 миллионов тонн.

Хотя на электронный мусор приходится всего два процента всех твердых отходов в мире, он составляет 70 процентов токсичных отходов.

«Электронные отходы — самый быстрорастущий поток отходов в мире. Они несут в себе социальные и экологические риски», — отметил глава WBCSD Петер Баккер.

Авторы доклада оценили и долю разных устройств.

Больше всего — 37,6 процента электронных отходов (16,8 миллиона тонн) — приходится на оборудование небольшого размера (пылесосы, утюги, электрические чайники и другое).

Далее с 20,4 процента (9,1 миллиона тонн) следует крупное оборудование (холодильники или стиральные машины).

На третьем месте оборудование для обогрева или охлаждения — на них приходится 17 процентов (7,6 миллиона тонн).

6,6 миллиона тонн электронного мусора дают различные экраны — 14,7 процента.

На смартфоны, планшеты и другие гаджеты приходится 8,7 процента от всех электронных отходов (3,9 миллиона тонн).

Далее следуют различные лампы — 1,6 процента (700 тысяч тонн).

Больше всего электронных отходов вырабатывают жители Норвегии (28,3 килограмма на душу населения в год), Швейцарии (26,3 килограмма), Исландии (25,9 килограмма), Дании (23,9 килограмма) и Великобритании (23,4 килограмма).

Для жителей США показатель составляет около 20 килограммов , для жителей ЕС в целом — 17,7 килограмма , для жителей Африки — 1,9 килограмма. Меньше всего электронных отходов у жителей Нигера ( 400 граммов ), Эфиопии ( 500 граммов ), Афганистана и Уганды (по 600 граммов ).

По мнению авторов доклада, одной из основных проблем является то, как разные страны поступают с электронными отходами. Лишь около 20 процентов таких отходов перерабатывают. Большая же их часть оказывается на свалках, сжигается или нелегально продается и перерабатывается.