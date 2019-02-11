02:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Ежегодно в мире на свалки отправляют бытовую технику на $60 миллиардов

Фото Reuters. Отходы радиоэлектроники и бытовой техники

В 2018 году мировой объем электронных отходов (выброшенная электроника и бытовая техника) достиг 48,5 миллиона тонн. Лишь 20 процентов такого мусора перерабатывают, что является большой проблемой для экономики и экологии, пишет издание «Коммерсант».

На Всемирном экономическом форуме в Давосе был представлен доклад «Новое видение электроники, время для перезагрузки». Он посвящен проблеме растущего количества электронных отходов. К ним относятся разные электронные и электрические устройства: от тостеров и пылесосов до смартфонов и ноутбуков.

По подсчетам авторов доклада, в 2016 году объем электронных отходов в мире составил 44,7 миллиона тонн, что сравнимо с весом 125 тысяч самолетов Boeing 747 или 4,5 тысячи Эйфелевых башен.

В 2018 году он достиг уже 48,5 миллиона тонн. К 2050-му может вырасти в разы: по худшему из сценариев, прогнозируемых Университетом ООН в Вене, — до 120 миллионов тонн.

Хотя на электронный мусор приходится всего два процента всех твердых отходов в мире, он составляет 70 процентов токсичных отходов.

«Электронные отходы — самый быстрорастущий поток отходов в мире. Они несут в себе социальные и экологические риски», — отметил глава WBCSD Петер Баккер.

Авторы доклада оценили и долю разных устройств.

  • Больше всего — 37,6 процента электронных отходов (16,8 миллиона тонн) — приходится на оборудование небольшого размера (пылесосы, утюги, электрические чайники и другое).
  • Далее с 20,4 процента (9,1 миллиона тонн) следует крупное оборудование (холодильники или стиральные машины).
  • На третьем месте оборудование для обогрева или охлаждения — на них приходится 17 процентов (7,6 миллиона тонн).
  • 6,6 миллиона тонн электронного мусора дают различные экраны — 14,7 процента.
  • На смартфоны, планшеты и другие гаджеты приходится 8,7 процента от всех электронных отходов (3,9 миллиона тонн).
  • Далее следуют различные лампы — 1,6 процента (700 тысяч тонн).

Больше всего электронных отходов вырабатывают жители Норвегии (28,3 килограмма на душу населения в год), Швейцарии (26,3 килограмма), Исландии (25,9 килограмма), Дании (23,9 килограмма) и Великобритании (23,4 килограмма).

Для жителей США показатель составляет около 20 килограммов, для жителей ЕС в целом — 17,7 килограмма, для жителей Африки — 1,9 килограмма. Меньше всего электронных отходов у жителей Нигера (400 граммов), Эфиопии (500 граммов), Афганистана и Уганды (по 600 граммов).

По мнению авторов доклада, одной из основных проблем является то, как разные страны поступают с электронными отходами. Лишь около 20 процентов таких отходов перерабатывают. Большая же их часть оказывается на свалках, сжигается или нелегально продается и перерабатывается.
Ссылка:
просмотров: 1120
Версия для печати
Материалы по теме
Сузакский акимиат не может навести порядок даже на своей территории
Цифра дня. В Кыргызстане 299 несанкционированных свалок
Улицы Кара-Балты погрязли в мусоре
В Бишкеке очищают парк имени Ататюрка от строительного мусора
Просят наказать. Мужчина выгрузил машину мусора в неположенном месте
В Бишкеке микрорайон «Улан-2» завален мусором
Евросоюз запрещает использование бытового пластика
Бишкекчане жалуются, что у канала возле ТЭЦ водители моют машины и мусорят
Месяц спустя. Мусорную кучу возле детского сада в Сузаке так и не убрали
Пошли вторые сутки. Мусор из квартиры бишкекчанки вывозят до сих пор
Популярные новости
Смартфоны с&nbsp;самым мощным излучением при разговорах определили эксперты Смартфоны с самым мощным излучением при разговорах определили эксперты
В&nbsp;новых iPhone XS&nbsp;и&nbsp;XS&nbsp;Max трескается стекло фотокамер В новых iPhone XS и XS Max трескается стекло фотокамер
Пять самых надежных кроссоверов в&nbsp;мире выбрали американские эксперты Пять самых надежных кроссоверов в мире выбрали американские эксперты
&laquo;Безопасный город&raquo;. За&nbsp;сутки ГУОБДД зарегистрировало 761 нарушение «Безопасный город». За сутки ГУОБДД зарегистрировало 761 нарушение
Бизнес
СКИДКИ в&nbsp;O!Store: 30&nbsp;процентов на&nbsp;все смартфоны&nbsp;LG СКИДКИ в O!Store: 30 процентов на все смартфоны LG
Спешите! Остался месяц до&nbsp;окончания акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Остался месяц до окончания акции «Плати картой» от «Бакай Банка»
Сотрудничество Lalafo и&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! продолжается! Сотрудничество Lalafo и мобильного оператора О! продолжается!
&laquo;Газпром нефть Азия&raquo; в&nbsp;четвертый раз получила награду &laquo;Лучший налогоплательщик&raquo; «Газпром нефть Азия» в четвертый раз получила награду «Лучший налогоплательщик»