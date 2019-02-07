23:35
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Британец нашел на пляже моллюска возрастом 185 миллионов лет

Фото © Kennedy News and Media. Отполированный известняк, в котором находился ископаемый моллюск

Редкое ископаемое времен Юрского периода обнаружил на пляже в английском графстве Йоркшир местный житель, 22-летний студент-медик Аарон Смит. Об этом сообщило издание Mirror.

Вымершее морское существо, чей возраст достигает 185 миллионов лет, находилось в отполированном до блеска известняке, похожем на пушечное ядро. Молодой человек аккуратно вскрыл артефакт и нашел внутри древнего окаменевшего моллюска.

На кадрах видно, как Аарон Смит демонстрирует спиралевидного аммонита Cleviceras (вымерший класс головоногих моллюсков).

В комментариях к ролику молодой человек искренне удивился, что на британском побережье можно найти столь уникальное ископаемое.
Ссылка:
просмотров: 460
Версия для печати
Материалы по теме
В Египте нашли древнюю гробницу с 50 мумиями
Археологи обнаружили затерянный город в Южной Африке
Древнюю рукопись о короле Артуре случайно нашли в Англии
В жерле потухшего вулкана нашли огромный древний храм
В Египте обнаружили гробницу XIII века до нашей эры с двумя мумиями
Российские археологи изучают древние захоронения енисейских кыргызов
Подземный буддистский храм обнаружили в Таджикистане
Меч возрастом 1500 лет нашла маленькая шведка
Самый древний в мире загадочный знак нашли в ЮАР
Мумию в золотых сапогах нашли археологи в Казахстане
Популярные новости
Меняйте пароли. В&nbsp;интернет выложили огромную базу краденых данных Меняйте пароли. В интернет выложили огромную базу краденых данных
Опубликовано официальное видео складного смартфона Samsung Galaxy&nbsp;F Опубликовано официальное видео складного смартфона Samsung Galaxy F
Nokia готовит к&nbsp;выпуску новый кнопочный телефон Nokia готовит к выпуску новый кнопочный телефон
Компания Puma представила кроссовки с&nbsp;автоматической шнуровкой Компания Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы «Газпром Кыргызстан»: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы
ОсОО &laquo;Мобильник&raquo;: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены ОсОО «Мобильник»: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены
MegaCom увеличил 4G-покрытие в&nbsp;Чуйской области MegaCom увеличил 4G-покрытие в Чуйской области