Британец нашел на пляже моллюска возрастом 185 миллионов лет

Редкое ископаемое времен Юрского периода обнаружил на пляже в английском графстве Йоркшир местный житель, 22-летний студент-медик Аарон Смит. Об этом сообщило издание Mirror.

Вымершее морское существо, чей возраст достигает 185 миллионов лет, находилось в отполированном до блеска известняке, похожем на пушечное ядро. Молодой человек аккуратно вскрыл артефакт и нашел внутри древнего окаменевшего моллюска.

На кадрах видно, как Аарон Смит демонстрирует спиралевидного аммонита Cleviceras (вымерший класс головоногих моллюсков).

В комментариях к ролику молодой человек искренне удивился, что на британском побережье можно найти столь уникальное ископаемое.