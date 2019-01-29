Лучше отключить. Ошибка позволяет прослушивать почти любой iPhone

Обладатели смартфонов iPhone заметили, что в системе видеозвонков FaceTime есть странная ошибка, позволяющая следить за другими пользователями. Об этом сообщил портал RG Digital.
Уязвимость проявляется в том, что звонящий может видеть и слышать своего абонента еще до того, как тот «снял трубку» — инициатору звонка передается и видео с фронтальной камеры, и звук, захваченный микрофоном устройства.
Как уточнило Reuters, ошибка возникает при групповых вызовах. При этом пользователю, который принимает звонок, не сообщают о том, что изображение и звук с его смартфона уже передаются звонящему.
В Apple сообщили, что в курсе странного сбоя и работают над обновлением, которое устранит ошибку. Патч должен выйти до конца текущей недели. Владельцам iOS-девайсов, включая iPhone и iPad, а также пользователям компьютеров Mac рекомендуют временно отключить FaceTime в настройках.
На сайте Apple в разделе System Status сообщили, что групповые звонки FaceTime временно отключены.