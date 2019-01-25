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Техноблог

Meizu представила смартфон без SIM-карты, динамиков, кнопок и разъемов

Фото 3DNews. Meizu Zero и его беспроводная зарядка

Китайская компания Meizu представила необычный смартфон — Meizu Zero. В устройстве полностью отсутствуют какие-либо отверстия, включая решетки динамиков, традиционный порт для зарядки или лоток для SIM-карты, сообщил портал RG Digital.

Для связи аппарат использует технологию e-SIM, которая пока что не получила широкого применения. Технология mSound 2.0 извлекает звук с помощью поверхности дисплея, а быстрая беспроводная зарядка решает вопрос с питанием аккумулятора.

В стремлении к тотальной монолитности инженеры из Китая решили отказаться и от физических кнопок. Их роль на боковых гранях выполнят сенсорные емкостные панели, чувствительные к силе нажатия.

Вся конструкция заключена в керамический корпус ONE PIECE Unibody, армированный стеклом 2.5D, а у 5,99-дюймового AMOLED-дисплея заявлена поддержка встроенного дактилоскопического сканера.

Фото Meizu. Отказ от отверстий позволяет находится смартфону под водой до 30 минут

Такие кардинальные отказы от популярных трендов стремятся не только в очередной раз подчеркнуть то, что Meizu идет своим путем и старается вести, а не следовать, но также выполняют совершенно четкую и очевидную функцию. Девайс максимально защищен от воды и пыли по стандарту IP68 и способен безболезненно выдержать погружение на глубину до 2 метров на 30 минут.

Информация о старте продаж и стоимости Meizu Zero на данный момент отсутствует.
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