Эксперты выбрали смартфон с лучшей на сегодня мобильной камерой

Эксперты DxOMark, специализирующегося на оценке качества фототехники, опубликовали обзор камеры смартфона Huawei Mate 20 Pro. Интересно, что ближайшим конкурентом Mate 20 Pro является его «родственник» — Huawei P20 Pro, сообщило издание RG Digital.

Еще курьезнее то, что оба гаджета набрали в итоге 109 баллов, высшей оценки пока не удостаивался ни один смартфон. В итоге у компании Huawei есть два смартфона, которые могут носить звание обладателя лучшей мобильной камеры.

Обе камеры проверили в различных режимах. Протестировали параметры выдержки, цветовой передачи и насыщенности картинки. Оценили «шумность» снимков в различных условиях освещенности, скорость и качество автофокуса. Проверили работу вспышки и портретного режима. Оценили и качество съемки видео.

Эксперты отмечают, что инженерам из Китая есть куда стремиться в плане повышения планки качества.