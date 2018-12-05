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«Яндекс» представил собственный смартфон с «Алисой»

Фото © Артем Геодакян/ТАСС. Смартфон «Яндекс.Телефон»

Российская компания «Яндекс» официально представила сегодня собственный фирменный смартфон. Об этом сообщил портал @hi-tech.

«Яндекс.Телефон» получил корпус из алюминия (очень маркий), двойную основную камеру (16+5 мегапикселей) и сканер отпечатков сзади. Дисплей гаджета имеет диагональ 5,65 дюйма с соотношением сторон 18:9 и Full HD+ разрешением.

Смартфон оборудован портом USB Type-C, аккумулятором емкостью 3050 мАч и 3,5-миллиметровым разъемом для наушников. Устройство заряжается до 90 процентов за 1 час 20 минут. При активном пользовании батареи хватает на два дня.

Российский смартфон комплектуется бюджетным чипом Snapdragon 630 с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами внутренней. Поддерживается работа с двумя SIM-картами либо microSD до 128 гигабайт.

«Яндекс. Телефон» работает на ОС Android 8.1 с предустановленным фирменным голосовым ассистентом «Алисой». Она «живет» во всем телефоне, ее можно позвать из любого приложения. «Алиса» может позвонить маме, вызвать такси и предупредить о пробках или о грядущем похолодании.

Стоимость новинки составляет 17 тысяч 990 рублей (чуть больше 18 тысяч сомов) в конфигурации 4+64 гигабайта. Будут ли другие варианты памяти пока не известно.

Цвет доступен только черный. Продажи стартуют 6-7 декабря.
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