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Спорт

Артем Дзюба и татуировка. Как отмечают футбольную победу России над Испанией

Футбольный болельщик из Екатеринбурга назвал сына, родившегося 1 июля, Артемом Дзюбой. Об этом сообщили российские СМИ.

Изначально мальчика хотели назвать Мироном, но во время игры его отец Олег Дзюба передумал. Юлия его поддержала.

Сборная России одолела сборную Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

А рэпер T-killah сделал татуировки «Россия» и «Игорь» в честь вратаря сборной России Акинфеева. Он давал слово, что если российская команда выйдет в четвертьфинал, то он набьет татуировку на лице.
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