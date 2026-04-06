CAFA (U-17): Сборная Кыргызстана по футболу обыграла Афганистан

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу (U-17) с победы стартовала на международном турнире в Узбекистане, сообщает КФС.
Чемпионат стран Центрально-азиатской футбольной ассоциации (CAFA) стартовал 6 апреля, в Ташкенте при участии пяти сборных — Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
В матче первого тура кыргызстанцы под руководством Игоря Кудренко играли против сверстников из Афганистана и одержали победу со счетом 2:1.
В матче второго тура 7 апреля кыргызстанцы сыграют против сверстников из Узбекистана.