CAFA (U-17): Сборная Кыргызстана по футболу обыграла Афганистан

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу (U-17) с победы стартовала на международном турнире в Узбекистане, сообщает КФС.

Чемпионат стран Центрально-азиатской футбольной ассоциации (CAFA) стартовал 6 апреля, в Ташкенте при участии пяти сборных — Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В матче первого тура кыргызстанцы под руководством Игоря Кудренко играли против сверстников из Афганистана и одержали победу со счетом 2:1.

В матче второго тура 7 апреля кыргызстанцы сыграют против сверстников из Узбекистана.