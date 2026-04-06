20:35
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.10
Спорт

CAFA (U-17): Сборная Кыргызстана по футболу обыграла Афганистан

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу (U-17) с победы стартовала на международном турнире в Узбекистане, сообщает КФС.

Чемпионат стран Центрально-азиатской футбольной ассоциации (CAFA) стартовал 6 апреля, в Ташкенте при участии пяти сборных — Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В матче первого тура кыргызстанцы под руководством Игоря Кудренко играли против сверстников из Афганистана и одержали победу со счетом 2:1. 

В матче второго тура 7 апреля кыргызстанцы сыграют против сверстников из Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/sport/369171/
просмотров: 203
Версия для печати
6 апреля, понедельник
20:26
В Бишкеке продолжаются работы по обновлению улицы Широкой В Бишкеке продолжаются работы по обновлению улицы Широк...
20:08
Часть прошлогодних саженцев погибли в бишкекском сквере имени Горького
20:05
Чемпионат Азии по борьбе. Трое кыргызстанцев вышли в финал
19:42
CAFA (U-17): Сборная Кыргызстана по футболу обыграла Афганистан
19:25
Сборная ГКНБ КР завоевала золото на чемпионате по дзюдо среди силовых структур