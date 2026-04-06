Футбольному клубу «Алай» передали новый автобус

Мэр города Оша Жанарбек Акаев вручил футбольному клубу «Алай» новый современный автобус. Этот шаг предпринят для устранения транспортных трудностей команды и создания комфортных условий для поездок на матчи, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава города отметил, что успех профессионального клуба зависит не только от игры на поле, но и от условий за его пределами.

«Пусть этот автобус везет вас не только на стадионы, но и к большим победам. Пусть с ним дальние дороги станут ближе, а тяжелые игры — легче», — пожелал мэр.

В этом году мэрия города Оша значительно усилила поддержку команды, увеличив бюджет футбольного клуба «Алай» до 150 миллионов сомов.

Футбольный клуб «Алай» (Ош) — один из старейших и наиболее титулованных клубов Кыргызстана, основанный в 1960 году. На данный момент «Алай» имеет статус муниципального клуба и находится на балансе мэрии города Оша.