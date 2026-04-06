Спорт

Кыргызстан прошел инспекцию АФК как кандидат на проведение Кубка Азии U-23

Кыргызский футбольный союз официально выдвинул кандидатуру страны на право проведения Кубка Азии среди олимпийских сборных (до 23 лет), который состоится в 2028 году. В рамках этого процесса представители Азиатской футбольной конфедерации (АФК) посетили КР с инспекцией, чтобы оценить готовность республики к турниру такого уровня.

Как сообщили в КФС, для успешного прохождения отбора страна должна представить комплексную концепцию, соответствующую международным стандартам. Она включает современные стадионы, качественные тренировочные площадки, развитую гостиничную инфраструктуру и продуманную транспортную логистику. Этот шаг направлен на то, чтобы полностью исключить транспортные трудности для футболистов во время соревнований.

В ходе визита специалисты осмотрели главную арену республики — стадион имени Долона Омурзакова, спортивный комплекс «Алга», стадион «Достук Арена» и строящийся объект «Бишкек Арена». Также проверку прошли тренировочные поля клубов «Мурас Юнайтед», «Дордой», «Илбирс» и база республиканского спортколледжа имени Шералы Сыдыкова. Помимо спортивных объектов, инспекторы оценили отели, в которых планируется размещение команд.

Окончательное решение о том, какая страна примет Кубок Азии — 2028, будет принято АФК на основании результатов данной проверки и анализа представленной документации.

Стоит отметить, что конкуренция за право проведения турнира очень высокая: помимо Кыргызстана, свои заявки подали Иордания, Япония, Катар, ОАЭ и Узбекистан.

Справка 24.kg

Кубок Азии U-23 (Under-23) — это официальный континентальный чемпионат по футболу среди национальных сборных, в которых могут принимать участие игроки до 23 лет. Турнир проводится раз в два года под эгидой Азиатской футбольной конфедерации (АФК) и считается главной площадкой для смотра молодых талантов Азии.
Материалы по теме
Футбольному клубу «Алай» передали новый автобус
Золотая генерация: главные звезды футбола Кыргызстана
Сборная Кыргызстана по футболу (U-23) проиграла команде Сербии
Сборная Кыргызстана по футболу (U-20) проиграла команде Боснии и Герцеговины
Сборная Кыргызстана по футболу опустилась на 108-е место в рейтинге FIFA
В полпредстве президента КР в Баткене рассказали, как развивается Зардалы
Футболисты Кыргызстана проиграли команде Мадагаскара в товарищеском матче
Сборная Кыргызстана по футболу U-20 проиграла Иордании
Сборная Кыргызстана по футболу (U-23) сыграла вничью с командой Сербии
«Кубок талантов» U-16 по футболу в Бишкеке. Сборная Кыргызстана на втором месте
Популярные новости
Чемпион мира по&nbsp;шахматам пожаловался на&nbsp;18-летнюю казахстанку, попросившую селфи Чемпион мира по шахматам пожаловался на 18-летнюю казахстанку, попросившую селфи
Боксер из&nbsp;Кыргызстана Омар Ливаза завоевал бронзу на&nbsp;турнире в&nbsp;Турции Боксер из Кыргызстана Омар Ливаза завоевал бронзу на турнире в Турции
Алекса Грассо хочет еще один бой с&nbsp;Валентиной Шевченко Алекса Грассо хочет еще один бой с Валентиной Шевченко
Определены 48&nbsp;команд финальной стадии чемпионата мира по&nbsp;футболу Определены 48 команд финальной стадии чемпионата мира по футболу
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
12:47
В Бишкеке проведен рейд против курения в общественных местах, наложены штрафы В Бишкеке проведен рейд против курения в общественных м...
12:42
В Баткене за уклонение от уплаты алиментов должник получил два года тюрьмы
12:31
В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
12:29
Пытался скрыться. Водитель «Лады» оштрафован на 45 тысяч сомов
12:22
Картофель под мусором: поля Чуйской области засыпало пакетами