Кыргызстан прошел инспекцию АФК как кандидат на проведение Кубка Азии U-23

Кыргызский футбольный союз официально выдвинул кандидатуру страны на право проведения Кубка Азии среди олимпийских сборных (до 23 лет), который состоится в 2028 году. В рамках этого процесса представители Азиатской футбольной конфедерации (АФК) посетили КР с инспекцией, чтобы оценить готовность республики к турниру такого уровня.

Как сообщили в КФС, для успешного прохождения отбора страна должна представить комплексную концепцию, соответствующую международным стандартам. Она включает современные стадионы, качественные тренировочные площадки, развитую гостиничную инфраструктуру и продуманную транспортную логистику. Этот шаг направлен на то, чтобы полностью исключить транспортные трудности для футболистов во время соревнований.

В ходе визита специалисты осмотрели главную арену республики — стадион имени Долона Омурзакова, спортивный комплекс «Алга», стадион «Достук Арена» и строящийся объект «Бишкек Арена». Также проверку прошли тренировочные поля клубов «Мурас Юнайтед», «Дордой», «Илбирс» и база республиканского спортколледжа имени Шералы Сыдыкова. Помимо спортивных объектов, инспекторы оценили отели, в которых планируется размещение команд.

Окончательное решение о том, какая страна примет Кубок Азии — 2028, будет принято АФК на основании результатов данной проверки и анализа представленной документации.

Стоит отметить, что конкуренция за право проведения турнира очень высокая: помимо Кыргызстана, свои заявки подали Иордания, Япония, Катар, ОАЭ и Узбекистан.