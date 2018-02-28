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Спорт

У Олимпиады-2020 появился символ в стиле японского аниме

Фото EPA-EFE, FRANCK ROBICHON. Талисманы Олимпиады и Параолимпиады 2020 года

Официальными талисманами летней Токийской Олимпиады и Параолимпиады 2020 года выбрали фигурки в стиле японского аниме с синим и розовым клетчатым узором. О таком решении объявил специальный совет при оргкомитете Игр, сообщил ТАСС.

Совет основывался на результатах голосования учеников более 16 тысяч японских начальных школ. Как сообщило общественное телевидение NHK, такой способ определения талисмана Игр использован впервые в истории олимпийского движения.

В рамках конкурса представили около двух тысяч вариантов талисманов Олимпиады и Параолимпиады. К середине октября из них отобрали три и отправили на суд младшеклассников. В финал вышли и талисманы по мотивам японских национальных поверий, однако дети предпочли мотивы современной анимации.

Выбранные талисманы украшены узором в стиле итимацу. Это специфический клетчатый дизайн эпохи Эдо (1603-1868). Он использован также в избранной еще в апреле 2017 года круглой эмблеме Игр-2020.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, а Параолимпиада — с 25 августа по 6 сентября.
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