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Спорт

«Золото» и «серебро» на международном турнире по пятиборью — у кыргызстанцев

Кыргызстанцы выиграли две медали на международном турнире по современному пятиборью. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.

По их словам, в Алматы прошли состязания на кубок федерации, посвященные памяти чемпиона мира, генерального секретаря Национального олимпийского комитета Казахстана Тимура Досымбетова. Участвовали атлеты из всех областей РК и 18 кыргызстанцев.

«Мы возили в основном молодежь. Среди юношей Руслан Клюкин завоевал «золото». Среди девушек у Екатерины Таревой «серебро», – отметили в федерации. – Для Таревой этот турнир – этап подготовки к отборочным соревнованиям на юношеские Олимпийские игры-2018. В марте она выступит в Испании, в апреле в Португалии. У нее хороший шанс пробиться на юношеские ОИ».
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