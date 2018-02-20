Кыргызстанцы выиграли две медали на международном турнире по современному пятиборью. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.

По их словам, в Алматы прошли состязания на кубок федерации, посвященные памяти чемпиона мира, генерального секретаря Национального олимпийского комитета Казахстана Тимура Досымбетова. Участвовали атлеты из всех областей РК и 18 кыргызстанцев.

«Мы возили в основном молодежь. Среди юношей Руслан Клюкин завоевал «золото». Среди девушек у Екатерины Таревой «серебро», – отметили в федерации. – Для Таревой этот турнир – этап подготовки к отборочным соревнованиям на юношеские Олимпийские игры-2018. В марте она выступит в Испании, в апреле в Португалии. У нее хороший шанс пробиться на юношеские ОИ».