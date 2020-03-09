09:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Пятиборцы из Кыргызстана выиграли пять медалей в Казахстане

Фото Виктора Мальцева. Родион Хрипченко (слева) на турнире в Казахстане

Кыргызстанцы выиграли пять медалей на турнире, посвященном памяти первого президента Национального олимпийского комитета Казахстана Тимура Досымбетова. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Виктор Мальцев.

Соревнования проходили в Алматы. За победу в нескольких возрастных группах боролся 131 атлет, в том числе 20 кыргызстанцев.

В личном зачете в своих категориях Родион Хрипченко, Вячеслав Безлуцкий и Елизавета Булыгина взяли бронзу. В командном зачете у юношеской сборной КР две награды: серебро в группе Б (Вячеслав Безлуцкий, Денис Кужель, Тилек Исабеков) и бронза в группе А (Руслан Клюкин, Данил Рудаметов, Александр Вагин).

«Впереди у нас этапы Кубка мира и рейтинговые турниры на Олимпиаду», — добавил Виктор Мальцев.
Ссылка: https://24.kg/sport/145835/
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
У кыргызстанцев 10 медалей на международном турнире по пятиборью
В Кыргызстане определились сильнейшие пятиборцы
Чемпион по пятиборью: Стоило подумать о конце карьеры, как сразу выиграл медаль
В Кыргызстане на турнире по пятиборью собрали рекордное число стран-участниц
Кыргызстанец выиграл два серебра на чемпионате Казахстана по пятиборью
В Кыргызстане впервые провели чемпионат по пляжному пятиборью
Нескучный вид спорта. В Бишкеке прошел Кубок Центральной Азии по пятиборью
Пятиборцы из Кыргызстана победили на турнире в Казахстане
Кыргызстанцы стали чемпионами Казахстана по пятиборью
В Бишкеке определились чемпионы по современному пятиборью
Популярные новости
Чемпионка мира по&nbsp;карате, в&nbsp;которой сочетается сила и&nbsp;роскошная внешность Чемпионка мира по карате, в которой сочетается сила и роскошная внешность
Кикбоксер, тренер, офицер. История чемпиона Рустама Ибрагимова Кикбоксер, тренер, офицер. История чемпиона Рустама Ибрагимова
Восхитительная волейболистка: она бросила подиум ради сетки и&nbsp;мяча Восхитительная волейболистка: она бросила подиум ради сетки и мяча
Игрок футбольного &laquo;Тоттенхэма&raquo; залез на&nbsp;трибуну ради драки с&nbsp;фанатом Игрок футбольного «Тоттенхэма» залез на трибуну ради драки с фанатом
Бизнес
&laquo;1+1&raquo;: При покупке в&nbsp;O!Store одного аксессуара второй&nbsp;&mdash; В&nbsp;ПОДАРОК! «1+1»: При покупке в O!Store одного аксессуара второй — В ПОДАРОК!
UFC 248: Смотрите два титульных боя на&nbsp;UFC ТВ&nbsp;в&nbsp;это воскресенье&nbsp;&mdash; только в&nbsp;O!TV UFC 248: Смотрите два титульных боя на UFC ТВ в это воскресенье — только в O!TV
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; поздравляет с&nbsp;Международным женским днем 8&nbsp;Марта! ОАО «Кыргызтелеком» поздравляет с Международным женским днем 8 Марта!
Купи смартфон Samsung в&nbsp;O!Store, получи Power Bank в&nbsp;подарок! Купи смартфон Samsung в O!Store, получи Power Bank в подарок!
9 марта, понедельник
09:24
Число людей, умерших от коронавируса, достигло 3,8 тысячи человек Число людей, умерших от коронавируса, достигло 3,8 тыся...
09:20
В некоторых районах Бишкека пять дней не будет газа
09:14
Милиция задержала пятерых граждан, сорвавших марш за права женщин
09:11
В России курсы доллара и евро взлетели на фоне обрушения цен на нефть
09:02
Разгон марша за права женщин: милиция назвала акцию несанкционированным митингом