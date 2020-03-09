Пятиборцы из Кыргызстана выиграли пять медалей в Казахстане

Фото Виктора Мальцева. Родион Хрипченко (слева) на турнире в Казахстане

Кыргызстанцы выиграли пять медалей на турнире, посвященном памяти первого президента Национального олимпийского комитета Казахстана Тимура Досымбетова. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Виктор Мальцев.

Соревнования проходили в Алматы. За победу в нескольких возрастных группах боролся 131 атлет, в том числе 20 кыргызстанцев.

В личном зачете в своих категориях Родион Хрипченко, Вячеслав Безлуцкий и Елизавета Булыгина взяли бронзу. В командном зачете у юношеской сборной КР две награды: серебро в группе Б (Вячеслав Безлуцкий, Денис Кужель, Тилек Исабеков) и бронза в группе А (Руслан Клюкин, Данил Рудаметов, Александр Вагин).

«Впереди у нас этапы Кубка мира и рейтинговые турниры на Олимпиаду», — добавил Виктор Мальцев.