Пятиборцы из Кыргызстана победили на турнире в Казахстане

Кыргызстанцы победили на международном турнире по современному пятиборью памяти Амангельды Иманова. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Виктор Мальцев.

Состязания прошли в Алматы с участием 140 атлетов из Казахстана, КР и Узбекистана. В отечественной сборной было 30 человек. Они выиграли два золота, три серебра и бронзу.

Главным героем стал Илья Мягких. Среди взрослых в личном и командном зачетах он взял серебро, а среди юниоров в этих же зачетах — золото. В обоих случаях его партнерами по команде были Родион Хрипченко и Василий Лукьянов. У Хрипченко также бронза в индивидуальном юниорском турнире. Атай Эркинбеков и Айдана Таласбаева стали вторыми в смешанной эстафете среди юношей.

Фото Виктора Мальцева. Илья Мягких (второй слева) на турнире в Алматы

«Турнир стал для нас еще одним этапом подготовки к предстоящему отбору на Олимпиаду-2020, — отметил Виктор Мальцев. — В начале июля проведем в Бишкеке Кубок Центральной Азии».

Мемориал Иманова проводится ежегодно. В 2018-м наши атлеты взяли 12 наград.