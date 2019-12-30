09:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

У кыргызстанцев 10 медалей на международном турнире по пятиборью

Фото Виктора Мальцева. Пятиборцы из Кыргызстана в Алматы

Кыргызстанцы выиграли 10 медалей на открытом зимнем чемпионате Казахстана по современному пятиборью. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Виктор Мальцев.

Турнир прошел в Алматы с участием 150 спортсменов из Казахстана и КР. Они состязались не только в пятиборье, но и его подвидах: тетратлоне, триатле и биатле. В составе нашей сборной чемпионами стали Айдана Таласбаева, Леонард Шинкарев и Атай Эркинбеков. На втором месте Зарина Кудайбердиева и Мерей Кенжебаева. Татьяна Швайберова, Айдана Таласбаева, Ангелина Котлякова, Елизавета Булыгина и Азамат уулу Бекзат взяли бронзу.

«Мы довольны выступлением команды. Порадовала перспективная молодежь, — отметил Виктор Мальцев. — В январе хотим отправить троих атлетов в Венгрию на рейтинговый турнир».
Ссылка:
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане определились сильнейшие пятиборцы
Чемпион по пятиборью: Стоило подумать о конце карьеры, как сразу выиграл медаль
В Кыргызстане на турнире по пятиборью собрали рекордное число стран-участниц
Кыргызстанец выиграл два серебра на чемпионате Казахстана по пятиборью
В Кыргызстане впервые провели чемпионат по пляжному пятиборью
Нескучный вид спорта. В Бишкеке прошел Кубок Центральной Азии по пятиборью
Пятиборцы из Кыргызстана победили на турнире в Казахстане
Кыргызстанцы стали чемпионами Казахстана по пятиборью
В Бишкеке определились чемпионы по современному пятиборью
Пятиборцы из Кыргызстана завоевали семь медалей на турнире в Казахстане
Популярные новости
На&nbsp;глазах Хабиба. Кыргызстанец победил на&nbsp;крупном турнире по&nbsp;ММА На глазах Хабиба. Кыргызстанец победил на крупном турнире по ММА
Боксер Эржан Тургумбеков: Рой Джонс показал &laquo;класс&raquo; в&nbsp;знак восхищения моим боем Боксер Эржан Тургумбеков: Рой Джонс показал «класс» в знак восхищения моим боем
Грация и&nbsp;красота: эта гимнастка покорила Олимпиаду, покорит и&nbsp;вас Грация и красота: эта гимнастка покорила Олимпиаду, покорит и вас
Самых высокооплачиваемых спортсменов последнего десятилетия определил Forbes Самых высокооплачиваемых спортсменов последнего десятилетия определил Forbes
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газовый котел в&nbsp;РАССРОЧКУ и&nbsp;газ в&nbsp;ПОДАРОК «Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК
Финал сериала &laquo;Темные начала&raquo; в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Финал сериала «Темные начала» в приложении Amediateka от MegaCom
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать выпускникам детских домов «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов
Простые решения: как отправлять показания газа с&nbsp;помощью &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Простые решения: как отправлять показания газа с помощью «ЭЛСОМ»
30 декабря, понедельник
09:54
Скандал с футбольным центром. Что написано в документах ФИФА Скандал с футбольным центром. Что написано в документах...
09:48
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 декабря
09:10
Доллар в Кыргызстане продолжает дешеветь. За неделю он потерял еще 15 тыйынов
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Выше всего уровень в районе Ошского рынка
09:00
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
29 декабря, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 декабря: снег
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах