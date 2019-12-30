У кыргызстанцев 10 медалей на международном турнире по пятиборью

Кыргызстанцы выиграли 10 медалей на открытом зимнем чемпионате Казахстана по современному пятиборью. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Виктор Мальцев.

Турнир прошел в Алматы с участием 150 спортсменов из Казахстана и КР. Они состязались не только в пятиборье, но и его подвидах: тетратлоне, триатле и биатле. В составе нашей сборной чемпионами стали Айдана Таласбаева, Леонард Шинкарев и Атай Эркинбеков. На втором месте Зарина Кудайбердиева и Мерей Кенжебаева. Татьяна Швайберова, Айдана Таласбаева, Ангелина Котлякова, Елизавета Булыгина и Азамат уулу Бекзат взяли бронзу.

«Мы довольны выступлением команды. Порадовала перспективная молодежь, — отметил Виктор Мальцев. — В январе хотим отправить троих атлетов в Венгрию на рейтинговый турнир».