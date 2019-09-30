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Спорт

В Кыргызстане на турнире по пятиборью собрали рекордное число стран-участниц

Фото из архива 24.kg. Турнир по пятиборью в Бишкеке

В Бишкеке 27-29 сентября провели международный турнир по современному пятиборью. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Виктор Мальцев.

Состязания посвятили памяти трехкратного чемпиона мира Юрия Хоришко. Кроме медалей, разыгрывались рейтинговые очки, необходимые для попадания на Олимпиаду-2020. Это привлекло 53 спортсменов из 18 стран, в том числе из Бразилии, Гватемалы, Новой Зеландии и США. «Это наш рекорд. Даже на чемпионате Азии, проходившем в 2016-м на Иссык-Куле, не было столько стран-участниц, — отметил Виктор Мальцев. — Все прошло на высшем уровне».

В личном зачете среди мужчин тройку лидеров составили представители Испании, Италии и Турции. Лучший из кыргызстанцев, Родион Хрипченко, занял шестое место. В командном зачете победил Казахстан. Второе место занял Кыргызстан (Родион Хрипченко, Василий Лукьянов и Азамат уулу Бекзат), третье — Турция.

Среди женщин в личном зачете пьедестал почета заняли спортсменки из Грузии, Финляндии и Италии. В командном первенствовали итальянки. На втором месте кыргызстанки (Мария Штукина, Татьяна Швайберова и Екатерина Тарева), на третьем — казахстанки.

Кроме того, в рамках мемориала прошли турниры среди юношей и юниоров. Среди юношей отечественные атлеты взяли две медали: Атай Эркинбеков — золото, Руслан Клюкин — серебро.
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