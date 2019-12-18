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Спорт

В Кыргызстане определились сильнейшие пятиборцы

Фото Виктора Мальцева. Победители и призеры Кубка Бишкека по современному пятиборью

В Бишкеке завершился Кубок города по современному пятиборью. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Виктор Мальцев.

В соревнованиях участвовали 68 спортсменов из Кыргызстана и Казахстана. Они боролись не только за кубок столицы, но и за медали национального чемпионата. Среди мужчин в личном зачете тройку призеров составили Илья Мягких, Рустам Ибрагимов (оба местные) и Сергей Чурсин (Казахстан). В командном зачете победила сборная КР — Илья Мягких, Рустам Ибрагимов и Темирлан Айтимбетов.

Среди женщин пьедестал почета заняли Татьяна Швайберова, Айдана Таласбаева и Зарина Кудайбердиева (все из КР). Среди юношей в командном зачете кыргызстанцы Руслан Клюкин, Игорь Ярцев и Алексей Вагин стали бронзовыми призерами.

В ноябре отечественные пятиборцы выиграли бронзу на чемпионате Азии. «23 декабря едем на международный турнир в Алматы», — добавил Виктор Мальцев.
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