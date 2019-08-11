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Спорт

Кыргызстанец выиграл два серебра на чемпионате Казахстана по пятиборью

Фото Виктора Мальцева. Пятиборец Родион Хрипченко (слева) - серебряный призер чемпионата Казахстана

Кыргызстанец Родион Хрипченко выиграл два серебра на открытом летнем чемпионате Казахстана по современному пятиборью. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Виктор Мальцев.

Турнир прошел в Капшагае. За победу боролись более ста атлетов из Казахстана, КР и Узбекистана. Нашу страну представляли четыре человека.

Родион Хрипченко занял второе место в двух возрастных группах - среди юниоров и мужчин. «В беге он побил рекорд трассы. В пяти видах в сумме набрал 1428 очков, уступив чемпиону лишь три очка. Это результат мирового уровня», - отметил Виктор Мальцев.

«На этом чемпионате мы проверили силы перед лицензионными турнирами на Олимпийские игры. В сентябре таких два – в Польше и Бишкеке», - добавил он.
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