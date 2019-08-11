Кыргызстанец выиграл два серебра на чемпионате Казахстана по пятиборью

Кыргызстанец Родион Хрипченко выиграл два серебра на открытом летнем чемпионате Казахстана по современному пятиборью. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Виктор Мальцев.

Турнир прошел в Капшагае. За победу боролись более ста атлетов из Казахстана, КР и Узбекистана. Нашу страну представляли четыре человека.

Родион Хрипченко занял второе место в двух возрастных группах - среди юниоров и мужчин. «В беге он побил рекорд трассы. В пяти видах в сумме набрал 1428 очков, уступив чемпиону лишь три очка. Это результат мирового уровня», - отметил Виктор Мальцев.

«На этом чемпионате мы проверили силы перед лицензионными турнирами на Олимпийские игры. В сентябре таких два – в Польше и Бишкеке», - добавил он.