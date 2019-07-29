В Кыргызстане впервые провели чемпионат по пляжному пятиборью

В Кыргызстане накануне впервые провели чемпионат по пляжному пятиборью. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Виктор Мальцев.

Турнир проходил в Иссык-Кульской области. Участвовали 24 спортсмена. Среди мужчин чемпионом стал Темирлан Айтимбетов, среди женщин — Татьяна Швайберова. Среди юношей победил Вячеслав Безлуцкий, среди девушек — Карина Сомова.

«Пляжное пятиборье включает стрельбу, плавание и бег. Атлеты сразу переходят от одного этапа к другому, не отдыхают», — отметил Виктор Мальцев.

«Для нас этот турнир стал хорошей подготовкой к предстоящим зарубежным соревнованиям. Скоро поедем на открытый чемпионат Казахстана, затем — на рейтинговые турниры в дальнее зарубежье», — добавил он.

Ранее в Бишкеке прошел Кубок Центральной Азии по современному пятиборью.