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Спорт

В Кыргызстане впервые провели чемпионат по пляжному пятиборью

Фото Виктора Мальцева. Участники чемпионата по пляжному пятиборью

В Кыргызстане накануне впервые провели чемпионат по пляжному пятиборью. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Виктор Мальцев.

Турнир проходил в Иссык-Кульской области. Участвовали 24 спортсмена. Среди мужчин чемпионом стал Темирлан Айтимбетов, среди женщин — Татьяна Швайберова. Среди юношей победил Вячеслав Безлуцкий, среди девушек — Карина Сомова.

«Пляжное пятиборье включает стрельбу, плавание и бег. Атлеты сразу переходят от одного этапа к другому, не отдыхают», — отметил Виктор Мальцев.

«Для нас этот турнир стал хорошей подготовкой к предстоящим зарубежным соревнованиям. Скоро поедем на открытый чемпионат Казахстана, затем на рейтинговые турниры в дальнее зарубежье», — добавил он.

Ранее в Бишкеке прошел Кубок Центральной Азии по современному пятиборью.
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