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Спорт

Откажется ли Кыргызстан от Олимпиады-2018? Чиновники отвечать не спешат

В Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта отказались комментировать ИА «24.kg» предложение депутата российской Госдумы отказаться от участия в Олимпиаде 2018 года.

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Виталий Милонов обратился к руководству национальных олимпийских комитетов стран БРИКС, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с предложением воздержаться от участия в Олимпийских играх в 2018 году в знак солидарности с Россией, сборную которой отстранили от зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

У Кыргызстана пока одна лицензия, дающая право участия в ней. Завоевал ее 23-летний горнолыжник Евгений Тимофеев.

Связаться с президентом Национального олимпийского комитета Кыргызстана Шаршенбеком Абдыкеримовым пока не удалось. Недоступен для комментариев и тренер Евгения Тимофеева Игорь Борисов.
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