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Спорт

Ксения Палкина выиграла второй международный теннисный турнир подряд

Кыргызстанка Ксения Палкина сегодня выиграла международный турнир по теннису. Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Состязания проходят в городе Шымкенте (Казахстан). В одиночном разряде Палкина победила Екатерину Дмитриченко (РК) – 6:4, 6:1 и Елену Малыгину (Эстония) – 7:6, 6:2. В четвертьфинале не справилась с Ульяной Айзатулиной (Россия) – 4:6, 2:6 и выбыла из борьбы.

Ксении Палкиной
Фото Ксении Палкиной. Мариана Дражич и Ксения Палкина (справа) - чемпионки турнира Shymkent Open

В парном разряде кыргызстанка играла в дуэте с Марианой Дражич (Хорватия). На пути к финалу они одолели Альбину Хабибулину (Узбекистан) и Стефани Джудит Вишер (Нидерланды) – 6:3, 6:3, Полину Голопутову (РК) и Арину Соломатину (РФ) – 6:2, 6:0, Ульяну Айзатулину и Маргариту Лазареву (РФ) – 6:1, 6:2. В решающем поединке, как и неделей ранее на другом турнире в Шымкенте, Палкина и Дражич обыграли Дарью Детковскую и Жибек Куламбаеву (обе из РК) – 7:5, 6:2.
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