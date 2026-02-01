11:00
Спорт

Казахстанка Елена Рыбакина победила на Australian Open, обыграв первую ракетку

Елена Рыбакина победила на Открытом чемпионате Австралии 2026 года. Первая ракетка мира Арина Соболенко проиграла финал Australian Open представительнице Казахстана.

Финал турнира Большого шлема Australian Open закончился с результатом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Елены Рыбакиной. В третьем сете она уступала со счетом 0:3, но сумела переломить ход матча.

Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут. Победительница турнира получила около $2,88 миллиона, финалистка — $1,149 миллиона.

Для 26-летней Елены Рыбакиной это второй титул на турнирах Большого шлема. Впервые в карьере она выиграла Australian Open. В 2022 году Рыбакина выиграла Уимблдонский турнир. У нее 12 титулов WTA в одиночном разряде.
