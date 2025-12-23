20:13
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Спорт

Нелли Буюклянова возглавила Федерацию тенниса Кыргызстана

Фото Федерации тенниса. Нелли Буюклянова

Нелли Буюклянова возглавила Федерацию тенниса Кыргызстана. Об этом сообщили в спортивном ведомстве.

Нурдин Медетов накануне сложил свои полномочия.

«Впереди у нас большая работа. В ближайшее время мы сосредоточим основные усилия на популяризации тенниса во всех регионах нашей страны. Я искренне убеждена, что спорт должен быть доступен каждому, независимо от места проживания, возраста или социального статуса. Однако для этого необходима соответствующая инфраструктура, и развитие этой составляющей станет одним из наших приоритетов», — сказала Нелли Буюклянова.

Не менее важным направлением деятельности, по ее словам, станет совершенствование методов подготовки спортсменов.
Ссылка: https://24.kg/sport/355711/
просмотров: 257
Версия для печати
Материалы по теме
Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина впервые выиграла финал турнира WTA
Мария Шарапова включена в Международный зал теннисной славы
Международный турнир по теннису J30 завершился в Чолпон-Ате. Результаты
В Бишкеке пройдет международный турнир по теннису Bishkek Open
Карлос Алькарас выиграл «Ролан Гаррос»: финал стал самым длинным в истории
Параспортсмены из Кыргызстана впервые выступят на турнире по теннису
В Бишкеке стартует традиционный теннисный турнир «Нооруз-2025»
Теннисисты из Кыргызстана завоевали медали турнира в Омане
Прославленный теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры
Футбол, дзюдо и большой теннис. Соревнования с участием кыргызстанцев
Популярные новости
Спортивные итоги года. Главные победы кыргызстанцев в&nbsp;2025-м Спортивные итоги года. Главные победы кыргызстанцев в 2025-м
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футзалу разгромно проиграла на&nbsp;товарищеском турнире Сборная Кыргызстана по футзалу разгромно проиграла на товарищеском турнире
Кыргызстанские игроки в&nbsp;кок-бору поехали в&nbsp;Афганистан делиться опытом Кыргызстанские игроки в кок-бору поехали в Афганистан делиться опытом
Бойцы смешанных единоборств из&nbsp;Кыргызстана выступили на&nbsp;турнире Alash Pride 115 Бойцы смешанных единоборств из Кыргызстана выступили на турнире Alash Pride 115
Бизнес
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
23 декабря, вторник
20:02
Кыргызстанцам в Южной Корее рассказали о порядке взаимодействия с полицией Кыргызстанцам в Южной Корее рассказали о порядке взаимо...
19:43
Нелли Буюклянова возглавила Федерацию тенниса Кыргызстана
19:22
Ежегодно звание «Почетный гражданин Бишкека» будут получать 12 человек
19:07
На территории школы в Оше выявлены незаконные постройки
18:58
В Кыргызстане не хватает 23 тысяч медицинских работников — Минздрав