Нелли Буюклянова возглавила Федерацию тенниса Кыргызстана. Об этом сообщили в спортивном ведомстве.

Нурдин Медетов накануне сложил свои полномочия.

«Впереди у нас большая работа. В ближайшее время мы сосредоточим основные усилия на популяризации тенниса во всех регионах нашей страны. Я искренне убеждена, что спорт должен быть доступен каждому, независимо от места проживания, возраста или социального статуса. Однако для этого необходима соответствующая инфраструктура, и развитие этой составляющей станет одним из наших приоритетов», — сказала Нелли Буюклянова.

Не менее важным направлением деятельности, по ее словам, станет совершенствование методов подготовки спортсменов.