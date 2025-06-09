Карлос Алькарас выиграл «Ролан Гаррос»: финал стал самым длинным в истории

Испанец Карлос Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», обыграв первую ракетку мира Янника Синнера. Финальный матч стал самым длинным в истории турнира.

Фото Reuters. Испанец Карлос Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», обыграв первую ракетку мира Янника Синнера

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас выиграл у итальянца Янника Синнера, как отмечают эксперты, в эпическом пятисетовом финальном поединке: 6-4, 7-6 (7-4), 4-6, 6-7 (3-7), 6-7 (2-10).

Матч продолжался больше пяти часов и стал самым длинным финалом в истории открытого чемпионата Франции.

Карлос Алькарас проиграл первые два сета, но сумел переломить ход игры в напряженнейшем поединке, выиграв последующие два сета. Победитель определился на тай-брейке в пятом сете, который испанцу удалось выиграть со счетом 10-2.

Первый номер мирового рейтинга Янник Синнер претендовал на третий крупный титул подряд. До этого он выиграл три турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (открытый чемпионат Австралии — 2024, 2025 и открытый чемпионат США — 2024).

Карлос Алькарас — победитель четырех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, включая прошлогодний «Ролан Гаррос» (открытый чемпионат США — 2022, Уимблдон-2023, 2024, открытый чемпионат Франции — 2024).