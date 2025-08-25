Российскую теннисистку Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы. Торжественная церемония прошла в США в Ньюпорте (штат Род-Айленд).

Фото Reuters. Мария Шарапова включена в Международный зал теннисной славы

Право объявить о включении спортсменки в список величайших удостоилась ее давняя соперница, 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс. Вместе с Марией Шараповой звания были удостоены также американские теннисисты, братья-близнецы Боб и Майк Брайаны.

В списке Зала славы 270 человек из 28 стран.

«Папа, мы сделали это вместе. Я немного нервничала, когда ты сказал мне, что собираешься выбрать костюм на этот вечер самостоятельно, но ты справился — очень хорошо выглядишь. Мне повезло, что я прошла этот путь под твоим крылом. Ты всегда верил, ты был уверен в своих решениях и никогда не оглядывался назад. Ты был стойким и постоянно требовал, чтобы я повышала свои стандарты. При этом ты никогда не забывал о своей самой важной роли — ты всегда оставался моим отцом. За это я тебе очень благодарна», — сказала Мария Шарапова, обращаясь к отцу, который не смог сдержать слез и расплакался.

38-летняя теннисистка — единственный представитель России с карьерным «Большим шлемом» в одиночном разряде. Она побеждала на всех турнирах самой престижной теннисной серии. Дважды выигрывала «Ролан Гаррос» и по одному разу US Open, Уимблдон и Australian Open.

Всего на ее счету 36 титулов в одиночном разряде. Также она является серебряным призером Олимпиады-2012. Была первой ракеткой мира.