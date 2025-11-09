Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина впервые выиграла финал турнира WTA, обыграв первую ракетку мира Арину Сабаленко со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Соревнования проходили в Эр-Рияде.

Фото из соцсетей. Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина впервые выиграла финал турнира WTA

За победу в турнире 26-летняя Елена Рыбакина получила рекордный приз — $5,235 миллиона. Для казахстанки это крупнейший трофей с момента ее победы на Уимблдоне в 2022 году, где в финале она обыграла теннисистку из Туниса Онс Жабер и стала первой спортсменкой из РК, выигравшей турнир Большого шлема.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев после этой победы поздравил и наградил Елену Рыбакину орденом «Барыс».

Казахстанская спортсменка стала первой в истории теннисисткой, кому удалось выиграть итоговый турнир в женском одиночном разряде.