09:51
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Спорт

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина впервые выиграла финал турнира WTA

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина впервые выиграла финал турнира WTA, обыграв первую ракетку мира Арину Сабаленко со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Соревнования проходили в Эр-Рияде.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина впервые выиграла финал турнира WTA

За победу в турнире 26-летняя Елена Рыбакина получила рекордный приз — $5,235 миллиона. Для казахстанки это крупнейший трофей с момента ее победы на Уимблдоне в 2022 году, где в финале она обыграла теннисистку из Туниса Онс Жабер и стала первой спортсменкой из РК, выигравшей турнир Большого шлема.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев после этой победы поздравил и наградил Елену Рыбакину орденом «Барыс».

Казахстанская спортсменка стала первой в истории теннисисткой, кому удалось выиграть итоговый турнир в женском одиночном разряде.
Ссылка: https://24.kg/sport/350211/
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан, Таджикистан и Узбекистан закупают три десятка самолетов Boeing
Портал госуслуг Tunduk станет доступен в Казахстане
Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из Кыргызстана
Казахстанцам списали долги на 180 миллиардов тенге
Западно-Казахстанский драмтеатр выступит с гастролями в Бишкеке
О намерении построить третью атомную электростанцию заявили в Казахстане
В Казахстане введен мораторий на ряд бюджетных расходов
Глава МИД Казахстана освобожден от должности, теперь он помощник президента
В Алматы прилетел голливудский актер Джеки Чан
Казахстан приобретает 300 локомотивов американской компании Wabtec
Популярные новости
Александр Овечкин стал первым хоккеистом в&nbsp;истории, забросившим 900 шайб Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории, забросившим 900 шайб
Посол самбо в&nbsp;мире Федор Емельяненко прибыл в&nbsp;Бишкек Посол самбо в мире Федор Емельяненко прибыл в Бишкек
Айбийке Уланбек кызы завоевала золото на&nbsp;чемпионате Азии по&nbsp;парадзюдо Айбийке Уланбек кызы завоевала золото на чемпионате Азии по парадзюдо
Чемпионат мира по&nbsp;самбо. Кыргызстанцы в&nbsp;первый день завоевали золото и&nbsp;бронзу Чемпионат мира по самбо. Кыргызстанцы в первый день завоевали золото и бронзу
Бизнес
Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в «Мой О!»
&laquo;Айыл Банк&raquo; подписал меморандумы с&nbsp;Citi Bank и&nbsp;Oppenheimer &amp;&nbsp;Co.&nbsp;на&nbsp;саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
О! удвоил гигабайты и&nbsp;минуты&nbsp;&mdash; тарифы &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; стали еще выгоднее О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
9 ноября, воскресенье
09:39
Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина впервые выиграла финал турнира WTA Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина впервые выигра...
09:30
Температурные рекорды. Самым холодным 9 ноября в Бишкеке было в 1953 году
09:00
Неделя-24. За нападения на врачей ввели наказание, и смог вернулся в Бишкек
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
8 ноября, суббота
22:52
В Дагестане упал вертолет Ка-226. Погибли пять человек
21:44
Часть Южной магистрали закрыта для движения
21:32
WhatsApp позволит пользователям применять никнеймы вместо номеров телефонов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 ноября: без осадков
20:10
В Бишкек направляют новые автобусы в рамках проекта ЕБРР «Зеленый город»