В Бишкеке прошел чемпионат по настольному теннису, посвященный Дню Победы

В Бишкеке в Центре настольного тенниса «Карвен» прошел открытый чемпионат Кыргызстана среди ветеранов, посвященный Дню Победы. Об этом сообщил менеджер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

По его словам, за победу в нескольких возрастных группах боролись более 70 спортсменов из КР и Казахстана. В самой младшей категории (40–49 лет) лучшим стал Мирлан Мырзабаев (Ош). Среди спортсменов 50–59 лет победил Биржан Камыспаев (Тараз). В категории 60–64 года первенствовал Илсур Ахметов (Караганда), а в категории старше 65 лет — Анатолий Демин (Бишкек).

Среди женщин 35–49 лет победила Оксана Маляренко (Бишкек). В категории старше 50 лет лучшей стала Гулсун Нусупбекова (Ош). В парном разряде первенствовали Закир Ташмухамедов и Акылбек Шадыканов из Токмака.