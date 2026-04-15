Власть

В Вашингтоне состоялись кыргызско-американские политические консультации

14 апреля в Вашингтоне состоялись политические консультации под председательством заместителя министра иностранных дел Кыргызстана Медера Абакирова и помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Пола Капура.

В рамках консультаций стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических связей, смягчение визовых требований для граждан КР, а также определили перспективные направления для достижения двусторонних целей.

Стороны подчеркнули важность регионального взаимодействия и положительно оценили итоги саммита C5+1 в Вашингтоне, а также бизнес-форума B5+1 в Бишкеке, который способствовал расширению деловых контактов и привлек большое количество американских компаний в Кыргызстан.

Отдельно стороны коснулись вопросов многостороннего сотрудничества, в частности в рамках формата С5+1, ООН, ОБСЕ.

По итогам консультаций они подтвердили приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, основанного на взаимном уважении, доверии и взаимовыгодных условиях, а также договорились провести следующий раунд ежегодных двусторонних консультаций в Бишкеке.
