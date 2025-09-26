11:18
FIFA показала официальные талисманы чемпионата мира по футболу 2026 года

FIFA показала официальные талисманы чемпионата мира по футболу 2026 года.

Канаду представляет лось по имени Мэйпл, Мексику — ягуар Зайю, а США — белоголовый орлан Клатч.

«Мэйпл, Зайю и Клатч полны радости, энергии и духа единения, как и сам чемпионат мира по футболу», — прокомментировал талисманы президент FIFA Джанни Инфантино.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля.

В турнире впервые примут участие 48 сборных. 45 стран-участниц будут определены в ходе отборочных турниров с 21 марта 2025 года по 31 марта 2026-го, другие три команды — это принимающие государства.
