Определены 48 команд финальной стадии чемпионата мира по футболу

Стали известны все 48 команд-участниц финальной стадии чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Сборная Ирака обыграла Боливию в одном из финальных матчей межконтинентального плей-офф и присоединилась к остальным 47 сборным, которые уже вышли в финал.

Участники группового этапа ЧМ-2026 после завершения европейской квалификации

Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия.

Группа B: Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина.

Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.

Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция.

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор.

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция.

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.

Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак.

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.

Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, ДР Конго.

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.
