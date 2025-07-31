Антимонополия продолжит мониторинг цен на внутренние авиарейсы

В ответ на обращения граждан по поводу роста цен на авиабилеты по внутренним направлениям служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции провела рабочую встречу с представителями ОАО «Аэропорты Кыргызстана» и таких авиакомпаний, как «АвиаТраффик Компани», «Тез Джет», «Аэро Номад Эйрлайнс», «Асман Эйрлайнс», Sky Fry.

Особое внимание уделено самому востребованному направлению — Бишкек — Ош, где зафиксировано больше всего обращений.



Представители авиакомпаний пояснили, что стоимость авиабилетов на данном направлении варьируется от 3 тысяч 800 до 5 тысяч 900 сомов. Это связано с использованием автоматической системы динамического ценообразования, где стоимость формируется в зависимости от:

— количества оставшихся мест;

— спроса на рейс;

— времени, оставшегося до вылета.



Пример распределения цен:



— первые 33 процента мест — по 3 тысячи 800 сомов;



— следующие 30 процентов мест — по 4 тысячи 800 — 5 тысяч сомов;



— оставшиеся места — до 5 тысяч 900 сомов при высоком спросе и близкой дате вылета.



Также у «Тез Джет» предусмотрены улучшенные места с дополнительным сервисом, стоимость которых составляет 6 тысяч 900 сомов. Таких мест всего 3-4 процента от общего количества авиарейсов, и они не влияют на основное ценообразование.

Чтобы предотвратить спекуляции, авиакомпании не допускают выкупа билетов оптом и не разрешают длительное бронирование. Если билет не оплачен в течение 15 минут, система автоматически его освобождает для других пассажиров.

Отдельно отмечено, что ряд сайтов-агентов не зарегистрирован в Кыргызстане, хотя использует местные домены. Например, сайт ticket.kg формально не имеет юридической регистрации в стране. Такие площадки часто устанавливают завышенные наценки, из-за чего билеты могут продавать по 6-7 тысяч сомов и выше.

Также авиакомпании, осуществляющие внутренние рейсы, должны наладить тесное взаимодействие с агентами, продающими авиабилеты, и через них контролировать деятельность субагентов, чтобы не допустить необоснованного завышения цен на авиабилеты, а также проводить разъяснительную работу по данному вопросу.

Кроме того, в обращениях граждан упоминались завышенные цены на билеты, продаваемые через немецкую компанию «Хан Эйр». Важно пояснить, что она не выполняет внутренние рейсы в Кыргызской Республике.

Между «Тез Джет» и «Хан Эйр» заключено двустороннее соглашение, чтобы иностранцы, проживающие за рубежом, могли получать доступ к билетам на внутренние рейсы КР.

В связи с чем рекомендуется приобретать билеты только через официальные сайты авиакомпаний или их мобильные приложения (загружаются через App Store или Google Play), где билеты продают по фактической стоимости без дополнительных наценок:



— www.skyfru.kg;



— www.aero.kg;



— www.flytezjet.com;



— www.asmanairlines.kg;



— www.aeronomad.kg.



Служба антимонопольного регулирования продолжит мониторинг цен на внутренние авиарейсы.

В случае выявления фактов спекуляции просят граждан сообщать об этом в антимонопольный орган, Государственное агентство гражданской авиации или по телефонам доверия.