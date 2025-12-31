13:25
USD 87.42
EUR 102.87
RUB 1.12
Спорт

$250 миллионов выделено на борьбу с дронами во время чемпионата мира по футболу

Администрация Вашингтона предоставила $250 миллионов властям 11 штатов на меры по противодействию беспилотным летательным аппаратам во время чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям.

В документе указано, что ведомство «выделило $250 миллионов 11 штатам, где пройдут матчи» чемпионата, а также столичному региону Соединенных Штатов в качестве грантов. В заявлении подчеркивается, что «получатели могут использовать эти средства для развития возможностей по выявлению, идентификации, отслеживанию беспилотников, а также по противодействию им».

«В последние годы преступники, террористы и враждебно настроенные иностранные субъекты стали активнее применять беспилотники... Мы знали, что нужно действовать быстро, чтобы обеспечить безопасность на чемпионате мира в связи с растущей угрозой, связанной с БПЛА. И мы сделали именно это», — отметил представитель ведомства.

Чемпионат мира — 2026 пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 команд.
Ссылка: https://24.kg/sport/356749/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Лавров: Киев направил дроны на резиденцию Путина. Реакция Трампа
В Алматы для курьерской доставки будут использовать дроны
Эксплуатацию дронов в Кыргызстане хотят регулировать по международным стандартам
В Китае прошли испытания гексакоптера AR-E800 весом 800 килограммов
Чемпионат мира по футболу: стали известны итоги жеребьевки финальной части
Сборная Германии вышла на чемпионат мира по футболу, обыграв Словакию
Центр Бишкека и частный сектор на севере накрыло смогом
Мечта домохозяйки. В Сингапуре начали мыть окна с помощью беспилотников
FIFA показала официальные талисманы чемпионата мира по футболу 2026 года
Садыр Жапаров: КР нужно пробиться на чемпионат мира по футболу за 7–10 лет
Популярные новости
Айпери Медет кызы стала лучшей спортсменкой Кыргызстана по&nbsp;итогам 2025 года Айпери Медет кызы стала лучшей спортсменкой Кыргызстана по итогам 2025 года
Cборная Кыргызстана по&nbsp;футболу (U-23) разгромила клуб Arabian Falcons из&nbsp;ОАЭ Cборная Кыргызстана по футболу (U-23) разгромила клуб Arabian Falcons из ОАЭ
Валентина Шевченко стала лучшей женщиной-бойцом 2025 года по&nbsp;версии ESPN Валентина Шевченко стала лучшей женщиной-бойцом 2025 года по версии ESPN
Президента Беларуси Александра Лукашенко уронили во&nbsp;время хоккейного матча Президента Беларуси Александра Лукашенко уронили во время хоккейного матча
Бизнес
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
Как Beeline объединял и&nbsp;вдохновлял людей в&nbsp;2025 году Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году
31 декабря, среда
13:21
В Дипломатической академии МИД КР новый ректор В Дипломатической академии МИД КР новый ректор
13:05
Какими в Бишкеке будут первые дни 2026 года. Прогноз погоды на 1-4 января
13:00
Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
12:40
Пять тысяч медработников в КР получат ипотечные квартиры вне очереди
12:28
$250 миллионов выделено на борьбу с дронами во время чемпионата мира по футболу