$250 миллионов выделено на борьбу с дронами во время чемпионата мира по футболу

Администрация Вашингтона предоставила $250 миллионов властям 11 штатов на меры по противодействию беспилотным летательным аппаратам во время чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям.

В документе указано, что ведомство «выделило $250 миллионов 11 штатам, где пройдут матчи» чемпионата, а также столичному региону Соединенных Штатов в качестве грантов. В заявлении подчеркивается, что «получатели могут использовать эти средства для развития возможностей по выявлению, идентификации, отслеживанию беспилотников, а также по противодействию им».

«В последние годы преступники, террористы и враждебно настроенные иностранные субъекты стали активнее применять беспилотники... Мы знали, что нужно действовать быстро, чтобы обеспечить безопасность на чемпионате мира в связи с растущей угрозой, связанной с БПЛА. И мы сделали именно это», — отметил представитель ведомства.

Чемпионат мира — 2026 пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 команд.