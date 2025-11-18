12:08
Спорт

Сборная Германии вышла на чемпионат мира по футболу, обыграв Словакию

Сборная Германии вышла на чемпионат мира по футболу, обыграв Словакию.

Матч в Лейпциге окончился со счетом 6:0 в пользу ФРГ. В сентябре в аналогичной встрече немцы проиграли словакам 0:2. На этот раз преимущество немецкой сборной определилось в самом начале первого тайма. Счет на 18-й минуте открыл нападающий Ник Вольтемаде. До конца первого тайма немцы забили еще три мяча.

Сборная Германия стала первой в группе А отборочного турнира и гарантировала себе выход в ЧМ-2026. Мундиаль пройдет в июне-июле 2026-го в Северной Америке.
Ссылка: https://24.kg/sport/351266/
